Tour kort | Pogacar: 'Het gaat zwaar worden’, Mollema over de bolletjestrui

Slechts zes renners staan onder Froome in het Tourklasse­ment en ineens juichen de Fransen hem toe

11:44 Chris Froome (36) is terug in de Tour de France, al is het anoniemer dan ooit tevoren. Maar de Fransen juichen zowaar eens voor de viervoudig winnaar die de ronde jarenlang in een ijzeren greep had.