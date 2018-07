Tour komende jaren niet naar Limburg

Een Limburgse delegatie, geleid door sportgedeputeerde Ger Koopmans, heeft dat zaterdag te horen gekregen van Tourbaas Christian Prudhomme. ''Hij heeft ons laten weten dat het de bedoeling is dat ze meteen naar beneden gaan'', vertelde Koopmans voor de camera van L1.



Ook in 2020 zal het er niet van komen, met het Grand Départ in Nice. ''Dat ligt niet voor de hand, pas in 2021 is er weer een kans'', aldus Koopmans in Saint-Paul-Trois-Châteaux, waar de veertiende etappe van start ging.