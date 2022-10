Tour de France voor vrouwen eindigt met tijdrit in Pyreneeën

Fotoserie | Dit was de oh zo mooie Tour de France van 2022

Het is weer even wennen: wakker worden en realiseren dat er geen Touretappe is vandaag. Hoog tijd dus om nog even na te genieten. Dit was de Tour de France 2022 in .. foto's. (En vergeet niet dat er vandaag wel gewoon Tour de France Femmes is).

25 juli