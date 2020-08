Tour de France start met kans op forse buien

Tourkara­vaan fors uitgedund door coronamaat­re­ge­len

26 augustus Het aantal renners is gelijk aan vorig jaar, maar verder is dit jaar alles minder in de Tour de France. Fabrice Tiano, baas van het perscentrum, schat het aantal geaccrediteerden - normaal zo’n 5000 personen - 25 tot 30 procent lager dan in de editie van vorig jaar. Die was gewoon in juli, corona bestond nog niet.