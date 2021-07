Tour de France beslist? Vijf redenen waarom je toch moet blijven kijken

Een Nederlandse etappezege

Nu Mathieu van der Poel na een fabuleus debuut in de Tour naar huis is, kan de blik op de andere Nederlanders. Van der Poel won de tweede etappe op de Mûr de Bretagne en daarmee deed Nederland het al beter dan de vorig jaar toen geen enkele landgenoot een etappe wist te winnen. De hatelijke nul is dus al weg in deze editie, maar het blijft toch altijd hopen op meer. Cees Bol zal het blijven proberen in de sprints, al zagen we in de eerdere massasprints van deze Tour dat hij toch echt nog iets tekort komt. Wat wel in zijn voordeel werkt: topsprinters Tim Merlier en Arnaud Démare zijn na een hels Alpenweekend uit koers.



En dan is er nog Bauke Mollema. Hij is na dit weekend definitief geen factor meer in het klassement en zal dus de ruimte krijgen als hij plannen heeft om in een ontsnapping te gaan. Mollema heeft de kwaliteiten en de ervaring om het dan af te kunnen maken.

Strijd om de bolletjestrui

Over Nederlanders gesproken: Wout Poels reed zondag in de bolletjestrui door de Alpen. Hij heeft er wel oren naar om te strijden voor dat magische shirt. Poels heeft alleen één tamelijk groot probleem. Ook de Colombiaan Nairo Quintana, die morgen start in de bollentrui, heeft er óók zijn zinnen op gezet. Maar dat is natuurlijk voor de liefhebber ook weer mooi om te zien. Quintana beleefde magere jaren, maar deze Tour is ‘Nairoman’ terug.

Kelderman naar het podium

Hij vond het wel lekker, fietsen in de figuurlijke schaduw van zijn landgenoot Mathieu van der Poel. Nu is Wilco Kelderman toch echt de Nederlander met de grootste kansen op een succesvolle Tour. Kelderman staat zevende in het klassement, maar achter Pogacar gaat de strijd heel spannend worden. Het verschil tussen Kelderman en nummer drie Rigoberto Uran is slechts veertig seconden. Na zijn podiumplek in de Giro van vorig jaar zou een derde plek in de Tour razend knap zijn.

Het record van Cavendish

34. Dat aantal gaan we de komende week nog heel vaak horen. Mark Cavendish staat nu op 32 ritzeges in de Tour de France en is heel hard op weg om het record van legende Eddy Merckx te evenaren of zelfs te verbeteren. De Belg won dus 34 ritzeges in zijn imposante carrière. Nog los van dat record is het sowieso leuk dat Cav hier rond rijdt. Hij is weer helemaal zichzelf. Ontploffingsgevaar ligt altijd op de loer. Als Cavendish lacht, kan hij een seconde later boos zijn. Het is overigens wel heel knap wat de Brit doet. In de Alpen zag hij enorm af, maar overleefde hij wel. Dat harde werk gaat zich aankomende week uitbetalen.

De machtige Pogacar

Het kan misschien saai zijn. Maar toch hoort ook Tadej Pogacar in deze opsomming thuis. We zijn getuige van Tourgeschiedenis. Zo kun je ook kijken naar de suprematie van de pas 22-jarige Sloveen. Hij maakt een uitermate ontspannen indruk tijdens de persconferenties. Een groot verschil al met vorig jaar. Pogacar wordt in rap tempo volwassen. En hij heeft op de fiets ongetwijfeld nog meer in petto.

