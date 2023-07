Tour de France 2023 | Met Jonas Vingegaard stevig in het geel wordt met Col de la Loze dak van Tour bereikt

Na de tijdrit van dinsdag weten we hoe de verhoudingen ervoor liggen: Jonas Vingegaard heeft maar liefst 1.48 minuut voorsprong op Tadej Pogacar. Voor klassementsmannen zijn er nog maar twee kansen om echt op te schuiven in het klassement. Vandaag wacht er zo’n kans, want de 165,7 kilometer lange rit is misschien wel de zwaarste etappe uit deze Tour. Het begint allemaal met de Col des Saisies van eerste categorie, een klim van 13,3 kilometer en gemiddeld 5,3 procent. Daarna volgen de Cormet de Roselend (19,9 kilometer à 6 procent) en Côte de Longefoy (6,6 kilometer à 7,6 procent). Alsof het nog niet genoeg is moet het zwaarste nog komen.



De Col de la Loze leidt de renners naar het dak van de Tour. In 2020 maakte de Col de la Loze ook deel uit van het Tourparkoers, maar toen diende de Col de la Madeleine als ‘voorgerecht’ voor de ellenlange klim. Ten opzichte van die editie is de klim niet helemaal hetzelfde, want de aanloop richting het steile tweede deel is iets anders. Via Courchevel en Méribel wordt er aan het zware stuk begonnen met stijgingspercentages van maximaal 24 procent. Over 28,4 kilometer loopt de weg gemiddeld met 6 procent omhoog. Au! Op de top liggen er dubbele bergpunten klaar, veertig in totaal, voor de eerste renner die passeert. Bergkoning Giulio Ciccone zal vooral hopen dat Jonas Vingegaard niét als eerste de top bereikt.