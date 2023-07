Tour de France 2023 | Een dag voor de aanvallers, heeft Mathieu van der Poel zijn zinnen gezet op deze etappe?

Op het menu van vandaag: drie beklimmingen van derde categorie en twee van tweede categorie. Met een lengte van 168,8 kilometer is de twaalfde etappe niet extreem lang, maar de hoogtemeters gaan vandaag wel in de benen kruipen. Het is weer een dag voor de aanvallers. Al direct vanaf de start loopt de weg op en eigenlijk wordt het geen moment meer vlak. Verwacht net als twee dagen geleden een felle strijd om mee te zitten in de juiste ontsnapping.



De finale van de etappe bestaat uit drie beklimmingen. De Col de la Casse Froide (5,2 kilometer à 6,1 procent), Col de la Croix Montmain (5,5 kilometer à 6,1 procent) en als sluitstuk de Col de la Croix Rosier (5,3 kilometer à 7,6 procent). Sterke aanvallers met klimbenen zijn op dit parkoers in het voordeel. Het is maar de vraag of de kopmannen zich met het wedstrijdbeeld gaan bemoeien. Helemaal in de wetenschap met wat hen de komende dagen nog te wachten staat.