Tour de France 2023 | Aanvallers na rustdag aan zet, kansen voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel?

Voor renners is er vandaag niet heel veel ruimte om er lekker in te komen. We blijven in vulkaansfeer met een start bij Vulcania, een pretpark met een te raden thema. Vanuit de start moet er direct geklommen worden en wacht de Col de la Moréno, een klim van derde categorie. Grote kans dat aanvallers hier een poging wagen om mee te zitten in de kopgroep van de dag. Na een korte afdaling wacht de Col de Guéry van bijna acht kilometer. Mocht er nog geen kopgroep zijn, dan ontstaat die groep mogelijk hier wel.



Met ook nog de Col de la Croix Saint-Robert (6 kilometer à 6,3 procent), Côte de Saint-Victor la Rivière (3 kilometer à 5,9 procent) en later de Côte de la Chapelle-Marcousse (6,5 kilometer à 5,6 procent) is het deze etappe geen moment vlak. De finish ligt na dalende lijn in Issoire. Een rit die alle aanvallers met rood hebben omcirkeld in hun agenda. Wie mag zijn armen na 167,2 kilometer in de lucht steken?