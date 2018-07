Tom Dumoulin start in Profwielerronde Etten-Leur, organisatie aast op meer 'kanjers'

Tom Dumoulin staat zondag 19 augustus aan de start van de Profwielerronde Etten-Leur. Daarmee heeft de ambitieuze criteriumorganisatie op de eerste rustdag in de Tour de France al direct zijn slag geslagen. 'Tom is de eerste kanjer die we binnengehaald hebben', laat comitélid Peter Tunnisen weten in een persbericht.

De Giro-winnaar van 2017 is op dit moment wereldkampioen tijdrijden en gaat deze Tour voor het podium. In mei finishte hij al als tweede in de Giro. Dumoulin had aangekondigd na de Tour slechts een beperkt aantal criteriums te rijden. Op 3 augustus is de Limburger ook al te zien in Heerlen.

Volgens Tunnisen is het net als voorgaande jaren de bedoeling dat het niet bij één 'kanjer' blijft op de deelnemerslijst. Vorig jaar pakte Etten-Leur uit met Tour-winnaar Chris Froome en smaakmaker Warren Barguil. Met name voor het contracteren van Froome haalde de organisatie alles uit de kast. Die was de dag ervoor immers nog actief in Kazachstan. Met een laatste verbindingsvlucht van Amsterdam naar Breda Airport werd zijn komst veiliggesteld.