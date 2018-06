Tom Dumoulin gaat in Tour voor klassement

De deelname van de Limburger, vorige maand tweede in de Giro, is geen verrassing. Dumoulin en zijn ploegleider Aike Visbeek hintten de voorbije maanden met enige regelmaat op Tour-deelname. In februari vertelde Visbeek tegen podcast De Rode Lantaarn : ,,We gaan met Tom naar de Giro en hij gaat ook naar de Tour. Wilco gaat naar de Tour en de Vuelta.'' Dumoulin zelf werd eind maart gespot op de kasseienstroken nabij Roubaix. Hij verkende er (een deel van) de negende etappe van de Tour van komende zomer. In januari stelde hij dat deelname aan de Tour afhangt hoe hij uit de Giro komt. Hoewel Dumoulin vorige week nog aangaf zeer vermoeid te zijn, heeft zijn bij vlagen uitmuntende optreden in de Ronde van Italië de doorslag gegeven.

Het is de bedoeling dat de winnaar van de Giro van vorig jaar volgende maand meedoet om de prijzen in de Ronde van Frankrijk. Hij behoort met Nairo Quintana, Chris Froome, Richie Porte en Romain Bardet bij de topfavorieten. ,,Na een goede Giro focus ik me ook in de Tour op het algemeen klassement, maar wel zonder een specifiek resultaat in gedachten'', zegt Dumoulin. ,,Dit is vooral bedoeld om te leren. Ieder resultaat dat ik kan behalen in de Tour, zie ik als een bonus voor dit seizoen.''



Adriaan Helmantel, trainer-coach van Sunweb: ,,In die eerste week kun je de Tour verliezen, maar als Tom van pech gespaard blijft kan het zomaar zijn dat hij er daarna goed voor staat. We hebben een sterk team voor de ploegentijdrit, de Muur van Bretagne kan hij prima aan en hij kan goed over kasseien. Dus het kan zo maar zijn dat hij er na negen dagen prima voor staat.’’