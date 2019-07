Teunissen: ‘Zonder Van Aert is het voor ons meer gokken’

De leadout-man van Jumbo-Visma kwam in de slotfase al vroeg op kop. ,,Het was een nerveuze finale en het waaide ook nog eens hard”, zei hij. ,,Zonder Wout van Aert is het voor ons ook iets meer gokken. Vroeg beginnen met de sprinttrein doen we in principe altijd, maar het was niet gemakkelijk met die wind.”