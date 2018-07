Terpstra trotseert op normale fiets de kasseien in Roubaix-achtige etappe

,,Er zijn mensen die denken dat ik ben teruggekeerd in de Tour de France vanwege deze etappe. Dat is dus niet waar. Ik wil gewoon laten zien dat ik na mijn sterke voorjaar ook in deze wedstrijd een hoog niveau kan halen. En daar zijn veel meer etappes voor geschikt in deze ronde'', zei de Noord-Hollander na afloop van de zevende etappe in Chartres.



Hij voorspelt een compleet ander koersverloop dan gebruikelijk is in de jaarlijkse klassieker. ,,Dan wordt er aangevallen om te winnen, morgen zal het verdedigend koersen zijn. De ploegen met een klassementsman - en dat zijn de meeste - zullen vooral hun kopman in de gaten houden. Dat betekent na de passage van een kasseienzone: het tempo laten zaken en kijken of de kopman nog op zijn plek zit. Die klassementsjongens zullen na elke strook blij zijn dat ze weer wat dichter bij de finish zijn gekomen'', aldus Terpstra.



Waar met name veel klassementsrenners zich niet op hun gemak voelen voor de race over het 'oorlogsterrein' van Parijs-Roubaix, maakt Terpstra zich totaal niet druk. Hij rijdt morgen op zijn normale fiets. ,,Net zoals ik dat dit voorjaar deed. Ik ben wel veel met mijn materiaal en de afstelling ervan bezig, maar ik wist vorig jaar oktober al met welke spullen ik aan de start van Parijs-Roubaix wilde staan. Dus hier ook.''



Volgens Joost Hoetelmans, namens fietsonderdelenfabrikant Shimano aanwezig in de Tour om de ploegen te helpen met technische kwesties of te voorzien van ontbrekend reservemateriaal, stapt het merendeel van het peloton wel over op een speciale fiets. ,,Er zijn genoeg teams die speciaal voor morgen de fietsen van Parijs-Roubaix laten brengen. Een Roubaix-achtige etappe vraagt wat anders: bredere banden, de kleinere voorbladen (tandwielen) hebben geen 39 tandjes, maar 42 of 44; verder stappen veel coureurs over op andere verzetten achter. In plaats van de gebruikelijke cassette die van elf tandjes oploopt tot dertig, worden nu cassettes van 11-25 gemonteerd. En in sommige gevallen zijn de fietsen net wat langer. Daardoor worden ze iets minder wendbaar, maar wel comfortabeler om over de keien te rijden.''