Terpstra's ultieme kans op winst in een Touretappe

Door Daan Hakkenberg



,,Ga toch weg man.’’ Wegwerpgebaren. Niki Terpstra, de beste klassiekerman van Nederland, is gepikeerd. Hij draait zich al om en loopt bijna weg. Hoeveel een etappezege in de Tour hem waard is? Is dat te vergelijken met zijn klassiekerzeges? Zou het zijn palmares compleet maken? ,,Wat denk je nou zelf?’’



Quote Een klassieker kan je één keer per jaar winnen. Een rit in een grote ronde, dat zijn er 60 per jaar. Niki Terpstra In de ogen van Terpstra komt een etappezege nog niet in de buurt van zijn monumentale zeges in Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Ook niet als de finishstreep na vijftien kasseistroken op de door hem zo geliefde wielerbaan van Roubaix is getrokken. Die negende etappe van zondag wordt al sinds de bekendmaking van het parkoers als bepalend voor deze Tour bestempeld. Zeker, Terpstra kijkt er naar uit, maar het gevoel van once in a lifetime? ,,Nee hoor, dat niet. Een klassieker kan je één keer per jaar winnen. Een rit in een grote ronde, dat zijn er 60 per jaar,’’ benadrukt Terpstra nog maar eens de waarde van zijn overwinningen.

Ronde van Vlaanderen

Volledig scherm Niki Terpstra wint de Ronde van Vlaanderen. © Cor Vos Even terug naar één april dit jaar. Die zondag in Oudenaarde, nog maar drieënhalve maand geleden, als Terpstra zijn jongensdroom vervolmaakt. Na winst in Parijs-Roubaix in 2014 rijdt hij ook dit keer in de Ronde van Vlaanderen weer alleen op de finish af. ,,Toen ik achter me keek dacht ik: Jezus, ik heb gewoon de Ronde van Vlaanderen gewonnen. En Parijs-Roubaix heb ik al. Dit zijn altijd de droomkoersen geweest. Toen ik een kleine jongen was, vond ik dit al de mooiste koersen,’’ vertelt hij als net over de finish is.



Kijk naar het palmares van Terpstra en zie daar: een van de beste klassiekerrenners die Nederland ooit gekend heeft. Van het niveau Hennie Kuiper en Jan Raas. Diezelfde Terpstra reed in de eerste Tour-week al honderden kilometers onbaatzuchtig op kop om zijn sprinter Fernando Gavaria naar de winst te piloteren (twee maal raak) of ploegmaten Julian Alaphilippe en Philippe Gilbert in de finale af te zetten als er steil geklommen moest worden.

Tegelijkertijd is Terpstra in deze Tour op de fiets het verlengstuk van de ploegleiding. Al bagatelliseert hij die rol zelf. ,,We hebben veel ervaren mannen in de ploeg, dus heel veel hoef ik niet te zeggen.’’ Maar ploeggenoot Yves Lampaert zegt hoe het zit. ,,Niki is de kapitein. De oudere en ervaren man. Hij beslist in de koers over wat de ploegleiding zegt.’’

Symbool

Terpstra behoort tot de langstdienenden in de sterrenploeg van Patrick Lefevere. In 2011 trekt hij voor het eerst het shirt van Quick-Step aan. De eerste jaren rijdt hij nog in de schaduw van grote namen als Tom Boonen en Mark Cavendish, maar na zeven jaar staat Terpstra symbool voor het dna van zijn ploeg. En hij brengt dat ook over op een nieuwe generatie renners. Opnieuw Lampaert, 27 jaar, Belgisch kampioen en eveneens klassiekerspecialist: ,,Van alle coureurs heb ik van Niki het meest geleerd. Hij is een open kerel, die zegt waarop het staat.’’ En Terpstra vergeet zijn ploegmaten nooit. Na zijn winst in de Ronde van Vlaanderen kocht hij voor zijn ploeggenoten een horloge. En dat waren geen Casiootjes. ,,Een Rolex”, vertelt Lampaert. ,,Ik zou het voor mezelf nooit kopen. Maar als je dat cadeau krijgt, dat is echt sjiek hè. Heel speciaal. Zo is Niki.’’

Quote Je moet een klootzak zijn, anders ben je geen wielrenner. Ploegleider Wilfried Peeters

Terpstra wint graag zelf en stelt anderen in de gelegenheid om te winnen. De enige flandrien van Nederland houdt van kneiterhard fietsen en bijt waar nodig van zich af. Dat laatste tot genoegen van ploegleider Wilfried Peeters: ,,Je moet een klootzak zijn, anders ben je geen wielrenner. Niki past bij deze ploeg waar iedereen voor elkaar werkt. Een winnaar van de Ronde van Vlaanderen die in de Tour op kop rijdt voor zijn collega’s. Dat is onze kracht. ’’



Tot vandaag heeft Terpstra volledig in dienst van zijn ploeggenoten gereden. Als het écht moet zal hij dat vandaag op de kasseien weer doen. Maar niemand hoeft Terpstra uit te leggen dat de vijftien kasseistroken op weg naar Roubaix misschien wel de grootste kans op winst in een Touretappe ooit is. ,,Natuurlijk is de kasseienetappe iets speciaals, maar het is niet zo dat ik naar de Tour ga omdat er een kasseienetappe is.’’



Volledig scherm Niki Terpstra in Parijs-Roubaix. © Cor Vos

Want Arras-Roubaix is bij lange na geen Parijs-Roubaix, doceert Terpstra. ,,Het hele peloton rijdt verdedigend, want de meeste ploegen hebben een renner bij zich die voor klassement gaat. Iedereen is bezig geen tijd te verliezen in plaats van de aanvallende instelling die ploegen hebben bij een klassieker. Dan is het een dag van alles of niets. Hier zijn ze blij als ze weer een strook hebben overleefd omdat ze dichterbij de finish zijn komen en kijken ploegen na een strook of hun kopman er nog bij zit. Een totaal andere koers.’’