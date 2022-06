Team DSM neemt twee Nederlanders mee naar Tour, AG2R laat Van Avermaet thuis

Team DSM neemt twee Nederlanders mee naar de Tour de France, die volgende week in Kopenhagen begint. Nils Eekhoff en Martijn Tusveld zijn opgenomen in de achtkoppige selectie van de Nederlandse ploeg. Verder maken onder anderen Romain Bardet en de Duitser John Degenkolb deel uit van de formatie die voornamelijk op dagsucces mikt.

Bardet was de klassementshoop van de ploeg in de Giro d’Italia, maar de Fransman moest die ronde wegens ziekte in de tweede week verlaten. Ook Tusveld, de Italiaan Alberto Dainese en de Australiër Chris Hamilton doen de ‘dubbel’ Giro-Tour. De andere geselecteerde renners zijn de Noor Andreas Leknessund en de Amerikaan Kevin Vermaerke.

,,We kijken enorm uit naar de Tour”, zegt ploegleider Matt Winston. ,,Ons hoofddoel is het boeken van etappezeges. Daarvoor zullen we dagelijks een plan maken. We hebben een gemotiveerde groep met veel ambitie. We willen zowel in de sprintetappes als wanneer er geklommen moet worden meedoen om dagsucces.”

Voor de 24-jarige Eekhoff wordt het na vorig jaar zijn tweede Tourdeelname. Tusveld debuteert. De 28-jarige Utrechter reed al wel drie keer de Vuelta en twee keer de Giro. Dainese won vorige maand een rit in de Giro, Leknessund slaagde daar vorige week in in de Ronde van Zwitserland. De Deen Søren Kragh Andersen, tweevoudig ritwinnaar in de Tour van 2020, is niet opgenomen in de Tourploeg. Hij verlaat aan het einde van dit seizoen DSM, bevestigde de ploeg eerder aan VéloNews.

AG2R met kopman O’Connor, zonder Van Avermaet

AG2R start volgende week met Ben O’Connor als kopman in de Tour de France. De 26-jarige Australiër eindigde vorig jaar als vierde en krijgt onder meer gezelschap van de Luxemburger Bob Jungels. De Belg Greg Van Avermaet werd niet geselecteerd voor de Tour.

Van Avermaet (37) was sinds 2014 onafgebroken aanwezig in de Tour de France en is tweevoudig ritwinnaar. Twee landgenoten van hem werden wel opgenomen in de ploeg die volgende week vrijdag in Kopenhagen aan het vertrek staat. Dat zijn Stan Dewulf en Oliver Naesen.

De ploeg bestaat verder uit de Fransen Geoffrey Bouchard, Mikaël Cherel, Benoît Cosnefroy en Aurélien Paret-Peintre.

