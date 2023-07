Tadej Pogacar steekt de draak met gefrustreerde Wout van Aert, Belg reageert op ophef

Wout van Aert verborg zijn frustratie niet nadat hij in de tweede etappe van de Tour de France net naast de overwinning greep . De Belg sloeg woedend op zijn stuur toen hij er niet meer in slaagde om de verrassende winnaar Victor Lafay te achterhalen en smeet daarna zijn drinkbus kapot tegen het asfalt.

Tadej Pogacar - die op het bewuste moment vlak achter Van Aert reed - zag er de humor wel van in. Tijdens het uitrijden vertelt hij aan ploeggenoot en geletruidrager Adam Yates in geuren en kleuren wat hij zojuist heeft gezien. Daarbij steekt hij de draak met de Belg door hem te imiteren. ‘Like a child (alsof hij een kind is, red)’, lacht de Sloveen.

Pogacar zal het niet erg vinden dat de sfeer bij Jumbo-Visma nog niet optimaal is. De kopman van de Nederlandse ploeg, Jonas Vingegaard, is zijn grote concurrent voor de eindzege in de Tour. De Deen kreeg na de etappe het verwijt geen teamplayer te zijn omdat hij geen kopwerk voor Van Aert verrichte. Onzin, vindt columnist Thijs Zonneveld. ‘Jonas Vingegaard is niet in de Tour voor de kruimels, hij wil de hele taart.’

Wout van Aert reageert op kritiek

Vlak voor de derde etappe heeft Van Aert gereageerd op het mislopen van de ritzege. Na afloop stond hij de pers niet te woord en verliet hij in een ploegleiderswagen het finishterrein. ,,Ik was gewoon super teleurgesteld dat ik net naast de overwinning greep en had even tijd nodig om dat te aanvaarden. Meer was er niet aan de hand”, legt de Belg uit bij de NOS.

Hij vervolgt: ,,We proberen altijd te kijken wat we anders hadden moeten doen om wel te winnen. Ik neem niemand iets kwalijk. We zijn een van de sterkste ploegen en zitten met vier jongens bij de laatste 25. Dan word je afgerekend op het feit dat je het niet afmaakt. Het is een moeilijke situatie om het wel goed te doen. Vandaar de kritiek.”



,,Als je weet wat er nu gebeurt had Jonas misschien Lafay terug kunnen halen, dat beseft Jonas ook. Het had anders gekund, maar dat is ook met de kennis die je nu hebt. Achteraf is het mooi wonen, zeggen jullie Nederlanders.”

Volledig scherm © VTM Nieuws / Eurosport