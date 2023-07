Tadej Pogacar pakt in Tour de France met late uitval op Grand Colombier weer tijdwinst op Jonas Vingegaard, ritwinst Michal Kwiatkowski

Met samenvattingLange tijd hield Tadej Pogacar zijn kaarten tegen de borst, maar met een ultieme aanval op de top van Grand Colombier halveerde hij toch bijna zijn achterstand op Jonas Vingegaard in het algemeen klassement. De ritwinst in de dertiende etappe van de Tour de France ging naar Michal Kwiatkowski.

Zou een grote kopgroep de zegen krijgen of hadden Pogacar en Vingegaard snode plannen? Na een razendsnelle beginfase werd duidelijk dat Pogacar zijn zinnen had gezet op ritwinst in de korte maar krachtige dertiende etappe van de Tour de France. Team UAE Emirates gaf een negentien man tellende kopgroep met twee Nederlanders (Cees Bol en Mike Teunissen) lange tijd slechts anderhalve minuut voorsprong.

Uiteindelijk begon de groep met zo'n vier minuten marge aan de 17 kilometer lange slotklim Grand Colombier, dat was de enige hindernis op het verdere nagenoeg vlakke parkoers.

Volledig scherm Tadej Pogacar valt Jonas Vingegaard aan. © BELGA

Kwiatkowski maakte indruk. In eerste instantie kon de 33-jarige renner een groepje met onder anderen Maxim Van Gils, Harold Tejada en James Shaw niet volgen, maar uit het niets kwam de Pool erbij en reed zelfs van ze weg. Binnen een mum van tijd had de voormalig wereldkampioen een voorsprong van een minuut te pakken. Die voorsprong gaf hij niet meer uit handen, resulterend in zijn tweede ritzege in de Tour de France. In 2020 was de renner van Ineos Grenadiers ook al eens de beste, al 'deelde’ hij toen de ritzege met ploeggenoot Richard Carapaz.

Volledig scherm Michal Kwiatkowski. © photo: Cor Vos

,,Ik had nooit verwacht dat ik het zo lang alleen vol zou houden”, blikt de winnaar na de rit terug. ,,Het is niet makkelijk om al die mannen achter je te houden. Wat het plan was? We wilden de vlucht niet missen. Ik denk dat Team UAE Emirates iets te veel mensen weg heeft laten rijden. Ik beschikte over mijn beste benen ooit. Het was wel een van de zwaarste klussen die ik heb moeten klaren”, aldus de Pool.

Ultieme aanval Pogacar

Maar het was op de slotklim vooral wachten op een aanval van Pogacar. De drager van de witte jongerentrui zette zijn ploeggenoten op kop en die dunden het peloton flink uit. Maar wat Marc Soler, Felix Großschartner, Rafal Majka en Adam Yates ook deden, de groep bleef toch best groot. Na een aanval van Yates in de laatste twee kilometer moesten er wat meer klassementsmannen af.

Maar het echte vuurwerk werd pas in de laatste 450 meter afgestoken. Pogacar versnelde, waagde een alles-of-niets-poging en pakte kostbare tijd op Vingegaard, die op vier seconden van de Sloveen finishte. Pogacar raapte in de laatste meters nog wat vroege vluchters op en finishte zodoende als derde, goed voor vier extra bonificatieseconden. Alleen Kwiatkowski en de jonge Belg Van Gils wisten hem voor te blijven. Vingegaard strandde als vierde.

In het klassement heeft Vingegaard nu nog maar een voorsprong van negen seconden op Pogacar. Zaterdag en zondag staan er opnieuw zware bergritten op het programma.

Liveblog bekijk belangrijke updates Pogacar pakt nog meer tijd Want hij wordt derde en pakt dus ook 4 bonificatieseconden. Pogacar pakt tijd op Vingegaard En wint 5 seconden op de Deen. Pakt hij nog boni's? Hij werd waarschijnlijk derde achter Van Gils. Aanval Pogacar! Bij het bordje van 450 versnelt hij, maar Vingegaard springt op zijn wiel. Michal Kwiatkowski wint de dertiende etappe! Knap van de Pool. Nu is het wachten op de klassementsmannen. Laatste kilometer Michal Kwiatkowski heeft nog maar een kilometer te gaan en dan heeft hij zijn tweede ritzege binnen. Nog 1,5 kilometer Kuss, Pogacar, Vingegaard en de rest sluit weer aan. Aanval Adam Yates Kuss gaat achter de Brit aan en brengt Pogacar en Vingegaard met zich mee. Nog 2,5 kilometer Werk van Großschartner zit erop, Majka moet het nu doen. Daarna heeft Pogacar nog Yates voor zich. Nog 3 kilometer Michal Kwiatkowski mag dromen van ritwinst. Hij heeft 2.14 minuten op het peloton, waar het nog wachten is op een versnelling. Nog 4,5 kilometer Een Pool op kop van de etappe (Kwiatkowski) en op kop van het peloton (Majka). Je hebt het gevoel dat dé versnelling nog moet volgen. Nog 5,5 kilometer Situatie: Kwiatkowski op kop, daarachter een groepje met Van Gils op 1.01 minuut, daarna peloton op 2.18 minuten. Groep nog groot Het tempo ligt hoog, maar dat Harper, Meintjes en andere renners nog kunnen volgen zegt genoeg. Nu neemt Majka over. Gaat het tempo nu nóg hoger? Nog 6 kilometer Nog een paar renners in moeilijkheden: Landa bijvoorbeeld, eerder zagen we al Martin lossen. Kwiatkowski heeft 2.45 minuten op het peloton. Nog 7 kilometer Pinot (10de in het klassement) moet eraf. Ook Van Baarle is gelost. Vingegaard beschikt dus nog alleen over Kuss in de groep van pak 'm beet 20 man. © BELGA Nog 8 kilometer Geen feest voor Bardet op de nationale feestdag, hij lost.



Vingegaard heeft nog Kuss en Van Baarle (sterke dag) bij zich. Soler schudt nog een keer flink aan de boom, daarna is het tijd voor Großschartner, Majka en Yates. Nog 9 kilometer Kwiatkowski heeft al 37 seconden te pakken op Van Gils, Shaw, Tejada en de aangesloten Mohoric. Het peloton op 3.15 minuten. Nog 10 kilometer UAE trekt stevig door op de Grand Colombier. De groep is nog maar 20 renners groot. En dan heeft Pogacar nog drie ploeggenoten voor zich rijden... Nog 11 kilometer Verrassing: Kwiatkowski sluit ineens aan en rijdt zelfs van de rest weg. Van Gils, Shaw en Tejada moeten in de achtervolging.



Wilco Kelderman heeft weinig werk kunnen doen voor Vingegaard en lost. Kwiatkowski. © BELGA Nog 12 kilometer Van Gils rijdt het gat dicht en trekt door. Dat ziet er goed uit voor de jonge Belg van Lotto Dstny. Shaw sluit aan, ook Tejada volgt. Nog 13 kilometer Pacher rijdt 8 seconden voor Van Gils, Tejada en Shaw. Het peloton volgt op 3.45 minuten.

Volledig scherm Tadej Pogacar achter Rafal Majka. © AFP

