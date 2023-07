Tadej Pogacar neemt ultrakort en mysterieus ijsbad, trainer legt uit waarom

Matxin Joxean Fernandez, trainer van Tadej Pogacar bij UAE Team Emirates: ,,Het is niets speciaals. Een lang ijsbad kan het herstel belemmeren. We deden daar onderzoek naar. Je wil voedingsstoffen naar de benen brengen om goed te kunnen recupereren, maar als je lang in een ijsbad zit, dan trekken je bloedvaten dicht. Dan kan het zijn dat de voedingsstoffen niet goed in de bloedbaan circuleren. Vandaar die korte beurt in het ijsbad. Het is ook iets mentaals, hij heeft weinig tijd. Het is een korte kickstart, daarna kan hij zich op z’n gemak gaan douchen in het hotel.”