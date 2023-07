Tadej Pogacar na tijdverlies in Tour de France: ‘Jonas Vingegaard was echt te sterk’

Met samenvatting Jonas Vingegaard deelt in Tour de France giganti­sche tik uit aan Tadej Pogacar, dubbelslag voor Jai Hindley

De vijfde etappe in de Tour de France is op een spektakelstuk uitgedraaid. In de eerste echte bergrit plaatste Jonas Vingegaard op de slotklim Col de Marie Blanque een versnelling en had Tadej Pogacar geen antwoord. De Sloveen verloor meer dan een minuut. Jai Hindley pakte de ritwinst én de gele trui.