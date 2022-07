Taco van der Hoorn is 'Koning Kopgroep': 'Heel eerlijk, zoveel goede acteurs rijden er niet rond’

Derde etappe Weer Hollands glorie in de Tour: Dylan Groenewe­gen volgt Fabio Jakobsen op als etappewin­naar

Dylan Groenewegen heeft de derde etappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven. De Nederlander was de snelste in de massasprint in Sønderborg. Wout van Aert werd voor de derde dag op rij tweede en behoudt de gele trui. Fabio Jakobsen kwam er niet aan te pas.

3 juli