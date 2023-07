Stunt in slotrit Tour de France: Jordi Meeus verslaat zijn landgenoot Jasper Philipsen op Champs-Élysées

Tadej Pogacar maakt droom van jonge fan in Tour de France waar: ‘Mag ik op de foto? Dan krijg ik een konijn’

De Tour de France duurt nog maar een week en de spanning stijgt, maar Tadej Pogacar is altijd wel in voor een grapje. Voor de start van de vijftiende etappe in Les Gets zag hij een jonge fan met een bord. Niet met de vraag om een shirt of bidon van hem te krijgen, maar een grappig ander verzoek.