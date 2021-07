Sterk slotoffensief wordt voor Van Aert en Jumbo-Visma niet beloond: 'Was de moeite waard’

VideoTerwijl de etappewinnaar Patrick Konrad al feestvierde, gebeurde er in het peloton nog van alles. Wout van Aert trok op de laatste heuvelhindernis stevig door en zorgde er bijna voor dat er tijdsverschillen ontstonden in het klassement. ,,Het was de moeite van het proberen waard.”

Van Aert reageerde na een rustige en voor de tv-kijker saaie overgangsetappe op een verrassingsaanval van Guillaume Martin. De Fransman, negende in het klassement, werd gelanceerd op de top van de 800 meter lange pukkel op zeven kilometer van de streep en hoopte nog een zaakje te doen in het klassement. Maar dat was buiten Van Aert gerekend, die de aanval counterde en zelf stevig doortrok.



,,Ik hoorde van Mike Teunissen dat sommige favorieten niet echt kort zaten. Dat was voor ons het sein om iets te proberen. Uiteindelijk verliest niemand tijd, maar het was de moeite van het proberen waard", aldus Van Aert na afloop van de zestiende etappe.

,,De opdracht was voor ons om Jonas veilig van voren te houden en op te passen voor versnellingen, zoals in de slotfase dus nog gebeurde. Ik denk dat we scherp waren, dus dat is goed. Het was zeker niet het plan om met Wout door te trekken. Achteraf hadden we wel een plannetje kunnen maken, maar het ging er vandaag vooral om om Jonas veilig te houden en dat is gelukt", zegt Teunissen.

,,Voor de komende dagen hopen we dat hij goed mee kan. Geen tijd verliezen en dan goed rijden in de tijdrit, zo zouden we het graag willen spelen", sluit hij af. Vingegaard staat derde in het algemeen klassement op 5.32 minuten van Tadej Pogacar.

Wout van Aert sleurt op kop.