Sprookje in Tour: Adam Yates klopt tweelingbroer Simon in strijd om geel, Mathieu van der Poel komt tekort

De eerste etappe in de Tour de France is een prooi geworden voor Adam Yates. De Brit van UAE Team Emirates, ploeggenoot van Tadej Pogacar, versloeg zijn tweelingbroer Simon Yates (Jayco AiUla in Bilbao en pakte de eerste gele trui. Mathieu van der Poel kwam tekort op de laatste beklimming.

Na de laatste beklimming reden de broers Yates samen weg bij de groep met favorieten. In de lastige oplopende slotkilometer liet Adam zijn broer Simon achter en boekte hij zijn eerste zege in de grootste wielerwedstrijd ter wereld. Simon won in 2019 twee ritten. Adam was in 2020 al wel vier dagen leider in het algemeen klassement.

Pogacar, tweevoudig Tourwinnaar (2020 en 2021), kwam als nummer drie over de finish in het Baskische Bilbao. Dat deed hij al juichend voor zijn ploeggenoot Yates. De Sloveen pakte ook vier bonificatieseconden, waarmee hij direct al tijd pakte op titelverdediger en grote concurrent Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Beide benen op de grond

,,Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Er werd getwijfeld aan het dubbele kopmanschap bij ons. Maar als ik zoiets kan doen als vandaag en het dan ook nog afmaak, dan is het perfect", reageerde Yates na afloop. ,,Maar de komende weken blijf ik voor Tadej werken. Ik heb die trui al eens gedragen, maar ik blijf met beide benen op de grond. Tadej is de baas, hij is de beste ter wereld.”



De Brit genoot van de samenwerking met zijn broer Simon, met wie hij op de top van de laatste klim wegreed. ,,We werkten goed samen. Ik vroeg of ik mocht overnemen en ik kreeg toestemming. Hij loste me nog bijna. Het is geweldig dat we deze ervaring kunnen delen.”



Volledig scherm Adam Yates juicht. In de achtergrond komt zijn tweelingbroer Simon tekort. © AFP

Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny), debutant in de Tour, maakte deel uit van de vroege vlucht van vijf renners. De Nederlander ging voor de bolletjestrui en had ook even virtueel de leiding in het bergklassement, maar omdat de avonturiers al op vijftig kilometer werden ingerekend, was de droom voor Eenkhoorn (voorlopig) voorbij. Neilson Powless is de eerste drager van de bolletjestrui.



Op de Alto Pike (twee kilometer, gemiddeld stijgingspercentage 9,8 procent), de laatste beklimming van de dag, koos Pogacar vlak voor de top voor de aanval, ingeleid door Adam Yates. Vingegaard volgde, net als Victor Lafay. Niet veel later sloot een achtervolgende groep aan en daaruit versnelden de broer Yates. Hun samenwerking was - uiteraard - goed, waardoor Jumbo-Visma (voor Wout van Aert) het gat niet meer dicht kreeg.



Volledig scherm Mathieu van der Poel. © ANP / EPA

In Bilbao toonde Adam Yates zich de sterkste. Broer Simon gaf nog vier seconden prijs. Op twaalf tellen van de winnaar eindigde Pogacar als derde. Wilco Kelderman was de enige Nederlander in de favorietengroep. De renner van Jumbo-Visma werd veertiende. Van der Poel zat in de groep daar achter, op 33 tellen van Adam Yates.



Enric Mas wist de finish niet te halen en was daarmee de eerste uitvaller van de 110de Tour de France. De Spaanse kopman van Movistar, in zijn carrière al drie keer tweede in de Ronde van Spanje, kwam 22 kilometer voor het einde ten val en moest geblesseerd opgeven. Bij die valpartij was ook Richard Carapaz betrokken. De nummer drie van de Ronde van Frankrijk 2021 kon zijn weg wel vervolgen, maar verloor veel tijd.



Morgen volgt de tweede etappe van La Grande Boucle in Baskenland, van Vitoria-Gasteiz naar San Sebastián met kort voor de finish de beklimming van de Jaizkibel, bekend uit de Clásica San Sebastián. Adam Yates heeft een voorsprong van acht seconden op zijn naaste belager, broer Simon.

Liveblog bekijk belangrijke updates Adam Yates wint rit én pakt geel Adam Yates rijdt tweelingbroer Simon in de lastige slotkilometer uit het wiel en slaat de dubbelslag: de ritzege en de eerste gele trui. Bedankt voor het volgen van dit liveblog, graag tot ziens! Nog 1 km Laatste kilometer! Het wordt een sprint-a-deux tussen Simon en Adam Yates in Bilbao. Nog 2 km Simon en Adam Yates lijken te gaan sprinten voor de dagzege én de eerste gele trui! Wie van de tweeling mag juichen? Yates en Yates vooraan Nu rijden Adam én Simon Yates samen op kop. De samenwerking is (uiteraard) goed bij de tweeling. In de achtergrond rijdt Jumbo-Visma voor Wout van Aert. Nog zeven kilometer! Nog 10 km Aanval Tadej Pogacar! Jonas Vingegaard is mee, net als Victor Lafay. Ook Adam Yates, ploeggenoot van Pogacar, kan zijn wagonnetje aanhaken. Mathieu van der Poel heeft op de top van de Alto Pike een achterstand van twintig seconden. Nog 11,5 km De Alto Pike begint! Wie kan wegrijden uit het uitgedunde peloton? Opgave Mas Enric Mas is de eerste uitvaller in de 110de Ronde van Frankrijk. De Spanjaard van Movistar werd in zijn carrière al drie keer tweede in de Vuelta. In de Tour eindigde hij twee keer in de top tien: vijfde in 2020, zesde in 2021. Enric Mas na zijn val. © REUTERS Nog 16 km Over minder dan vijf kilometer begint de laatste beklimming: de Alto Pike (derde categorie, twee kilometer aan 9,8 procent gemiddeld). Wat kan Mathieu van der Poel? Nog 22 km Een val van twee klimmers: Enric Mas en Richard Carapaz. Zij hebben serieus last en gaan niet meteen verder. Nu al einde Ronde van Frankrijk?



Update: Carapaz stapt weer op zijn fiets. ⚠️Crash at the back of the peloton! @EnricMasNicolau, @RichardCarapazM have both hit the ground, and they look in pain



⚠️Chute à l’arrière du peloton

Enric Mas et Richard Carapaz sont par terre, et ils ont l’air de souffrir #TDF2023 pic.twitter.com/mHzDiThbVE — Tour de France™ (@LeTour) July 1, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Nog 27 km Neilson Powless komt als eerste boven op de Alto del Vivero en door die prestatie mag de Amerikaan morgen in de tweede etappe de bolletjestrui dragen als leider in het bergklassement. ⚪🔴 5 points for @NPowless at the top of the Côte de Vivero. We have our first polka dot jersey of the #TDF2023!



⚪🔴 5 points pour @NPowless au sommet de la Côte de Vivero. S'il termine dans les délais, nous avons notre premier @maillotapois du #TDF2023 ! pic.twitter.com/n5pASh3kMZ — Tour de France™ (@LeTour) July 1, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Nog 29 km Het werk van Mikkel Bjerg zit erop. Nederlands kampioen Dylan van Baarle (Jumbo-Visma) neemt over, maar dat is niet voluit. In de afdaling op kop, op het vlakke op kop, bergop op kop. Van Baarle is een ploeg in zijn eentje. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) July 1, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Nog 30 km Op de Alto del Vivero maakt Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates) tempo in dienst van kopman Tadej Pogacar. Heeft de tweevoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk (2020 en 2021) vandaag al plannen? Nog 31 km De renners zijn begonnen aan de Alto del Vivero. Kiest hier al iemand voor de aanval of is het wachten op de laatste beklimming? Nog 40 km De Alto de Morga zit erop. Onder anderen Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Mads Pedersen zijn gelost uit het peloton. Voor de sprinters is het parcours te zwaar. Over ongeveer tien kilometer begint de voorlaatste hindernis: de Alto del Vivero (tweede categorie, 4,3 kilometer aan zeven procent gemiddeld). Nog 45 km Mathieu van der Poel zit goed voorin als de voet van de volgende hindernis nadert. De renners beginnen bijna aan de Alto de Morga (vierde categorie, 3,8 kilometer aan 4,9 procent gemiddeld). Bekijk hier nog eens het profiel van de openingsrit. Het profiel van de eerste etappe © Tour de France Nog 50 km Pascal Eenkhoorn en zijn vier medevluchters zijn gegrepen. De Nederlander heeft virtueel de bergtrui, maar zal die zeer waarschijnlijk niet vasthouden. 🔚 End of the breakaway! Another race begins now...



🔚 Fin de l'échappée, une autre course commence à présent !#TDF2023 pic.twitter.com/B0njjbqLPn — Tour de France™ (@LeTour) July 1, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Tour-duivel Dieter Senft, ook bekend als El Diablo of de Tour-duivel, is ook vandaag weer aanwezig bij de Ronde van Frankrijk. 🔱Good to see you Didi!



🔱Content de te voir Didi ! #TDF2023 @letour_euskadi pic.twitter.com/zfn3CWwuny — Tour de France™ (@LeTour) July 1, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Nog 72 km Vooraan verloopt de samenwerking niet meer optimaal. Pascal Eenkhoorn moet een gat dichten na een versnelling van twee renners en de Nederlander doet dat met verve. Het peloton volgt op ruim een halve minuut. Eerste crash De eerste val van deze Tour de France is een feit. Torstein Traeen is het slachtoffer, maar de Noor van Uno-X kan verder fietsen. 🇳🇴@Torsteintren is the first rider on this #TDF2023 to hit the deck, but he seems fine and he's back on the bike already!



🇳🇴@Torsteintren est le premier coureur à chuter sur ce #TDF2023. Plus de peur que de mal pour lui, il est déjà reparti ! pic.twitter.com/DMFPbMqGG2 — Tour de France™ (@LeTour) July 1, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Veel publiek op slotklim De weg staat helemaal vol met fans op de Alto Pike, de laatste beklimming van deze openingsrit van de 110de Ronde van Frankrijk. Ondertussen op de Muro de Pike. Hekken alleen laatste paar honderd meter. Dit wordt gekkenhuis zometeen. pic.twitter.com/VxO6tqE65P — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) July 1, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

