Speel mee met ons Tour Wielerspel en maak kans op mooie prijzen

Kelderman trots op vijfde plaats in Tour: ‘Maar gevoel van de Giro heb ik nooit gehad’

Hij hoopte nog een plek te stijgen, maar Wilco Kelderman eindigt deze Tour de France als vijfde. ,,Het gevoel is nooit echt super geweest, maar weet je: ik word wel vijfde in de Tour. Dat is heel mooi.’’

18 juli