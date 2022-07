Spanning rond tweede Tour-rit: waaierchaos of clash Jakobsen en Groenewegen?

Er luidt een gezegde dat je de Tour in de eerste week niet kan winnen, maar wel kan verliezen. Die wijsheid lijkt te zijn bedacht voor ritten als deze. Alle klassementsmannen zullen tot de tanden gewapend zijn voor een spetterende etappe dwars door Denemarken. Om 12.15 uur gaan de renners van start en rond 17.00 uur worden ze aan de finish verwacht.



De absolute blikvanger is vandaag de Storebaeltsforbindelsen, beter bekend als de Grote Beltbrug. Deze 18 kilometer lange passage verbindt twee eilanden met elkaar en wordt in volle finale bedwongen. Voorafgaand aan de brug trekken de renners bovendien flink wat kilometers langs de kustlijn, dus de nervositeit is enorm. Hoe staat de wind? Komen er waaiers?



Als het peloton aan stukken scheurt, krijgen we een strijd om geel. Mathieu van der Poel staat bijvoorbeeld slechts 13 tellen achter leider Yves Lampaert. Als het uitdraait op een massasprint, dient zich een duel aan tussen Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen. Over hun gezamenlijke verleden is inmiddels voldoende gezegd en geschreven. Tijd om de gespierde dijen te laten spreken!