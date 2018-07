Snelle mannen met klimmersbenen verwacht

Caroline van Peperstra­ten schuift (met dank aan zoon Roel) door naar koppositie in BN DeStem Lezerstour

9 juli Lezerstour-deelnemers die wedden op meerdere paarden; het is niets nieuws onder de zon. Meestal schrijven deze spelers zich via een familielid met een tweede (of derde of vierde) team in. Dat zoiets goed kan uitpakken zagen we al bij Jos Moelands die via het account van zijn zoon Jeffrey het geel pakte na de tweede etappe. Een dag later is het Caroline van Peperstraten die met dank aan haar zoon Roel naar koppositie klimt.