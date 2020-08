Smaakmaker Alaphilippe krijgt vrije rol: ‘Hij hoeft prestatie van vorig jaar niet te evenaren’

De Fransman Julian Alaphilippe en de Ier Sam Bennett zijn de troeven van de Belgische wielerploeg Deceuninck - Quick-Step voor de komende Tour de France. Alaphilippe was vorig jaar een grote smaakmaker met twee etappezeges en veertien dagen drager van de gele trui. Hij krijgt een vrije rol. Bennett wordt uitgespeeld in de sprintetappes.

,,Het zal niet meevallen voor Alaphilippe om zijn prestaties van vorig jaar te herhalen, maar dat is ook niet onze insteek. We bekijken het dag voor dag en er zitten genoeg interessante etappes bij voor hem", aldus ploegmanager Tom Steels over de 28-jarige renner, die vorig seizoen ook opzien baarde met overwinningen in de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Waalse Pijl. Hij eindigde vorig jaar als vijfde in de Tour. ,,Ik kan je verklappen dat we niet denken aan een herhaling van dat scenario.”

Bennett won al etappes in de Giro en Vuelta, maar staat nog droog in de Tour. ,,We zetten in op Sam in de massasprints, ook al is deze Tour niet gemaakt voor de sprinters. Ik zie maar vier echte sprintetappes in drie weken", aldus Steels.

Deceuninck - Quick-Step, de ploeg die de afgelopen maand twee stevige tegenslagen moest incasseren door zware valpartijen van Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel, vult de Tourploeg aan met de Belgen Tim Declerq en Dries Devenyns, de Denen Michael Mørkøv en Kasper Asgreen, de Luxemburger Bob Jungels en de Tsjech Zdenek Stybar.

,,Mørkøv is de man die Bennett in de finales door de laatste hectische kilometers moet loodsen, maar Asgreen en Stybar zijn ook zeer belangrijke pionnen in de sprinttrein. Jungels en Devenyns zullen vooral Alaphilippe bijstaan, terwijl Declercq onze wegkapitein is. Hij kan als geen ander de koers lezen en controleren”, aldus Steels.