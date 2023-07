Serie Adieu | Kijken naar Indurain en de complimenten van Ome Piet

De vraag die mij als wielerverslaggever het meest gesteld is, ligt voor de hand: ‘Heb je zelf ook gekoerst?’ Het antwoord is een voor velen teleurstellend ‘nee.’ Nu had ik wel een oom die zot was van de koers: ome Piet Lambregts. In de jaren zestig stond hij aan het hoofd van de Etten-Leurse Kikkerop-ploeg. Het Madese brutaaltje Matje van Groezen was zijn kopman en troetelkind. En mijn held.

Aangestoken door ome Piet reed ik met mijn vader ieder weekeinde op de fiets van criterium naar criterium in het West-Brabantse land. De geur van geoliede benen. Het ratelen van de gesmeerde kettingen. En frietjes half koers.

Daar moet de fascinatie voor de wielersport bij mij ontstaan zijn. Geen wonder dat ik zo’n tien jaar later mijn vinger opstak toen de sportredactie van De Stem (waar ik als rugbymedewerker was binnen gerold) iemand zocht om de Ronde van Hoeven te verslaan.

Duistere lagen

‘Mooi was die tijd’, zong Corry Konings tijdens ieder criterium dat erop volgde, maar al snel bleek dat West-Brabantse koersen voor een buitenstaander lastig te doorgronden zijn. Het is een spel met veel duistere lagen. Wie met wie in de slag zat? En waarom? Dat werd niet aan je neus gehangen in het interviewtje na afloop.

Eén ding was wel duidelijk: van de West-Brabants criteriums, via nationale amateurklassiekers, het WK veldrijden tot de Ronde van Vlaanderen werd de wereld waarin je als verslaggever terechtkwam alleen maar fascinerender.

Eind juni 1996 beland je dan ook nog eens in het wielerwalhalla: de Tour de France. Met knikkende knieën en twee weken Franse les bij de nonnen in Vught in de koffer naar de start in Den Bosch. Alex Zülle won de proloog in de regen. Jeroentje Blijlevens, met wie ik journalistiek was opgegroeid bij de amateurs, pakte net naast de zege in de eerste etappe. Zo nieuw voelde het dus niet allemaal.

Buddy's

Gelukkig sta je er als beginner ook niet helemaal alleen voor. Journalisten volgen de Tour vaak in groepjes. Guido Bindels (Haagsche Courant) en (wijlen) Johan Woldendorp (Trouw) waren mijn buddy’s. Ze maakten er een onvergetelijk debuut van. Woldi met zijn rust. Guidi als gids die me vooral naar de Tour leerde kijken. Hij zag de irritatie bij Miguel Indurain na de verloren proloog. ‘De man heeft vijf jaar lang geen enkele emotie getoond. En nu slaat hij een autospiegel kapot. Die gaat de Tour niet winnen.’

Later in de ronde, toen Indurain de grootste tik kreeg na een hongerklop in de eerste bergrit, zochten we ons op Les Arcs een ongeluk naar de plek waar de Spanjaard zich had verstopt. We vonden hem in een doodlopend weggetje, zittend in een teambusje. ‘Alleen maar kijken’, zei Guidi. ‘Kijken en opschrijven wat je ziet.’

Lege blik

In de gekte van het Tourcircus om ons heen, hadden wij alleen maar oog voor een man die met een lege blik het ene koekje na het andere stilletjes naar binnen werkte. Als journalist krijg je moraal van dat soort momenten. We vlogen door de Tour. We waren mee in elke ‘demarrage’. Het leek of niets ons ontging. Ook niet het kleinste bordje dat een Deense fan in de eerste Pyreneeën-rit langs de kant van de weg had geprikt: ‘Pariis’.

Die dag besliste Bjarne Riis de Tour op Hautacam. De kop boven het verhaal was snel gevonden: ‘Bjarne op weg naar Pariis’.

‘s Avonds plofte ik neer op mijn hotelbed in Lourdes. De telefoon rinkelde. ‘Met ome Piet, mijn complimenten jongen.’ Zijn neefje mocht dan geen coureur geworden zijn, maar was wel mooi op weg naar Parijs.

Volledig scherm Ad Pertijs werkt toe naar zijn pensioen, maar blikt voor die tijd nog terug op verhalen die hem altijd zijn bijgebleven uit zijn journalistieke loopbaan © Pix4Profs / Joris Knapen