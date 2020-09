Seizoen voorbij voor ‘technisch perfect’ geopereerde Mollema

Mollema kwam gisteren tijdens de dertiende Tour-etappe op weg naar de Puy Mary lelijk ten val en moest de strijd direct staken. Al snel bleek dat hij drie breuken in zijn onderarm had opgelopen. Vrijdagavond is Mollema direct geopereerd, en die ingreep is volgens het statement ‘technisch perfect’ verlopen.

Mollema was de best geklasseerde Nederlander in het algemeen klassement. Hij was een van de slachtoffers van een valpartij zo’n 86 kilometer van de finish. In een flauwe bocht naar rechts gingen enkele renners onderuit. Romain Bardet, de Franse nummer 4 van het algemeen klassement, belandde ook op het wegdek. Hij bleef even zitten, maar stapte vervolgens weer op de fiets. Nairo Quintana, de nummer 5 van het klassement. hield een beschadigde elleboog aan de valpartij over.