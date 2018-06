Roosen maakt Tourploeg Lotto-Jumbo compleet

Volledig parkoers en alle etappes van de Tour de France

13:55 De 105de editie van de Tour de France start op 7 juli in Noirmoutier-en-l'Île en finisht ruim drie weken later in Parijs. In totaal moeten de renners een afstand van 3.329 kilometer afleggen. Het is de kortste Tour van deze eeuw, mede door een korte bergetappe van slechts 65 kilometer op 25 juli.