Roglic tevreden, maar nog niet gerust: ‘Blij dat deze rit achter de rug is’

In de slotfase mocht zijn ploeggenoot Sepp Kuss zelfs een poging doen de rit te winnen. ,,We hadden even overlegd en dachten dat het kon. Als het niet zou lukken weg te blijven kon hij mij altijd nog even helpen.” De Amerikaan reed even mee met López, maar hield dat tempo niet vol. Roglic: ,,Maar ik had wel gezien dat mijn concurrenten het zwaar hadden. Dat was het sein voor mij om zelf aan te vallen. Elke meter telt op zo’n klim.”



Roglic voelde zich opnieuw gesteund door de aanwezigheid van familie en een aantal fans. ,,Die zijn er sinds de rit van zondag. Het geeft je extra energie. Net als de Sloveense vlaggen langs de kant van de weg. Ik hoop dat ik de mensen in mijn vaderland trots maak.”



Landgenoot Pogacar geeft zich voorlopig nog niet gewonnen. ,,Ik heb een paar seconden moeten toegeven op López en Roglic, maar het was geen slechte dag. De Tour is nog niet voorbij”, waarschuwde de kopman van UAE Team Emirates.