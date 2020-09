Roglic over voorsprong op Pogacar: ‘Genoeg afstand bestaat niet, je wil altijd meer’

Sepp Kuss ging er alleen vandoor, maar 2,5 kilometer voor de finish werd hij ingehaald door ritwinnaar Miguel Ángel López. ,,Ik wilde mezelf niet opblazen en liet me weer zakken, zodat ik Primoz weer kon helpen. We wisten dat het een zware dag zou worden, maar het was echt bruut. We hebben hier veel getraind, maar in een koers is zo'n beklimming altijd nog zwaarder", zei de 26-jarige Amerikaan van Jumbo-Visma. ,,Ja, we staan nu 57 seconden voor op Tadej Pogacar. We weten dat Primoz heel sterk is, maar Pogacar is een vechter. We zullen morgen nog heel scherp moeten zijn en zaterdag volgt nog de tijdrit, dus we zijn er nog niet.”



Robert Gesink keek ook met een tevreden gevoel terug op de zware etappe van vandaag. ,,Maar morgen zullen we weer net zo scherp moeten zijn, want er zijn altijd renners en ploegen die weer snode plannen hebben. Met het niveau van Primoz en de rest van de ploeg zit het wel goed, dat hebben we vandaag weer bewezen en dat geeft een goed gevoel. Maar we zijn er nog niet, daar is de voorsprong niet groot genoeg voor met nog een zware bergetappe morgen en de tijdrit van zaterdag.”