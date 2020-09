Roglic houdt emoties onder controle: ‘Het lag vandaag aan mijn benen’

Ritwinnaar Kragh Andersen spreekt van een ‘herinne­ring voor het leven’

18 september Søren Kragh Andersen kon het bijna niet geloven toen hij met nog een kilometer te gaan, vroeg hoeveel voorsprong hij had en te horen kreeg dat hij een minuut had op zijn achtervolgers. De Deen van Sunweb won in Champagnole voor de tweede keer een rit in deze Tour de France, de derde voor zijn ploeg. ,,Het is ongelooflijk, van meer had ik niet durven dromen. Ik win twee ritten in dezelfde Tour”, zei hij. ,,Dat ga ik voor de rest van mijn leven onthouden.”