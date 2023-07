Rennersvakbond boos over kort finishmoment Wout Poels: ‘Hoe moet hij het aan zijn zoon laten zien?’

‘Dit maakt me triest’, schrijft CPA-voorzitter Adam Hansen, die zelf acht keer de Tour de France reed. ‘Wout Poels beleeft een van de mooiste momenten in zijn carrière. Hij wint een Touretappe, een bijna onmogelijke taak. Dan zou ik het erg op prijs stellen als de winnaar meer dan 2 seconden tv-tijd krijgt. Zodat hij zijn zoon later kan laten zien wat hij heeft bereikt. De jongens in het algemeen klassement worden elke dag in beeld gebracht. Geef deze renners dan ook wat ze verdienen.’ Het tweetje is gericht aan de organisatie van de Tour en aan de Franse televisie.