‘Renners haten de Tourmalet’

Door Pim Bijl



Zo mager als hij was in de jaren dat hij voor de Tour-zege streed, is hij al een poos niet meer. Andy Schleck (34), gestopt in 2014, loopt dezer dagen door de Tour als ambassadeur van autofabrikant Skoda. ,,De Tourmalet’’, raadt hij het gespreksonderwerp, wanneer hij wordt aangesproken met het weekeinde in zicht. Zonder af te wachten stelt hij onomwonden vast: ,,A fucking hard climb.’’ De Luxemburger won er in 2010 voor Alberto Contador en werd zo na Jean-Pierre Danguillaume (1974) de tweede winnaar van een Tour-rit boven op de Tourmalet. Twee jaar later kreeg Schleck ook de eindzege van 2010 alsnog op zijn naam, na de diskwalificatie van Contador vanwege clenbuterol­gebruik. Zelf reed de Luxemburger jarenlang met broer Fränk voor de ploegen van Bjarne Riis, de Deen die als renner en ploegleider omstreden was.