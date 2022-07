Primoz Roglic stapt uit de Tour de France: ‘Moet mijn blessure laten herstellen’

Bij de val op weg naar Arenberg raakte de schouder van Roglic uit de kom. De Sloveen, samen met Jonas Vingegaard gestart als kopman, zette zijn schouder weer terug en bereikte nog de finish, maar verloor wel meer dan twee minuten op zijn concurrenten. In de elfde rit naar de Col du Granon speelde Roglic nog een belangrijke rol in de 'coup’ van Jumbo-Visma, maar zelf verloor hij daarmee het zicht op een goed klassement.



,,Om mijn blessures goed te laten herstellen, zal ik vandaag niet van start gaan. Ik ben trots op mijn bijdrage aan de huidige stand van het klassement en ik ben ervan overtuigd dat het team onze gele en groene ambities gaat waarmaken. Dank allemaal voor jullie steun", zegt Roglic in een korte reactie via de ploeg, doelend op de leidende positie van Vingegaard en Wout van Aert in het algemeen klassement en puntenklassement.



Roglic zal zich nu richten op zijn herstel en de Vuelta a España. De Spaanse ronde wist hij drie keer op rij te winnen. In de Tour won hij drie keer een etappe en eindigde hij in 2020 nog als tweede in het klassement achter Pogacar.