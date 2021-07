Pogacar over aanval ‘superrenner’ Vingegaard: ‘Ik explodeerde’

Fantastische zege Van Aert in Ventoux-etappe, Pogacar kraakt even

,,De aanval van Vingegaard was te veel voor me", erkende Pogacar. ,,Ik ontplofte een beetje. Toen Vingegaard bij me weg reed, wist ik dat ik kalm moest blijven en mijn eigen tempo moest rijden. We zaten dicht bij de top toen ik moest lossen en ik wist dat de afdaling een mooie gelegenheid was om hem weer terug te halen.”

Pogacar kreeg in de achtervolging steun van Carapaz en Rigoberto Uran en met zijn drieën reden ze het gat naar de Deen van Jumbo-Visma weer dicht. ,,Uiteindelijk is het een goede dag voor me geweest. We hebben dit jaar al eerder kunnen zien dat Vingegaard één van de beste klimmers is. Ik ben niet verrast door wat hij doet. Hij is een geweldige coureur.”