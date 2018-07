Poels als meesterknecht van Froome mee naar de Tour

De viervoudig Tourwinnaar wordt geflankeerd door één Nederlander: Wout Poels. Die andere Nederlander bij Sky, Dylan van Baarle, is niet opgeroepen. Hij werd afgelopen week nog Nederlands kampioen tijdrijden, maar mag zijn trui dus niet tonen in de tijdrit in de Tour.



Froome krijgt vanaf zaterdag, wanneer de Tour van start gaat, behalve van Poels de hulp van de Colombiaan Egan Bernal, de Spanjaard Jonathan Castroviejo, de Pool Michal Kwiatkowski, de Italiaan Gianni Moscon en de Britten Luke Rowe en Geraint Thomas.



Froome komt als hij de Tour voor de vijfde keer wint in een rijtje met Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain. De Tourorganisatie wilde de Brit weren omdat er nog geen uitspraak was rond zijn afwijkende test uit de Vuelta van vorig jaar. De internationale wielrenunie UCI sprak Froome echter gisteren vrij.



Froome kan na zijn zege vorig jaar in de Tour en de Vuelta en dit jaar in de Giro d'Italia zijn vierde grote ronde op rij winnen. ,,De afgelopen twaalf maanden zijn de zwaarste, maar ook de meest ongelooflijke uit mijn loopbaan geweest. Ik ben nog nooit aan de Tour begonnen nadat ik de Giro heb gereden. Dat heeft tot een heel andere indeling van mijn seizoen geleid. Maar ik heb veel geleerd van vorig jaar toen ik kort na de Tour de Vuelta heb gereden. Daar put ik vertrouwen uit voor de komende Tour'', aldus Froome op de website van zijn ploeg. ,,Ik ben klaar om geschiedenis te schrijven en weet me omringd door een sterke ploeg."



,,We gaan met veel vertrouwen naar Frankrijk'', zegt teambaas Dave Brailsford. ,,Chris is na de Giro fysiek en mentaal in topvorm en we hebben de best mogelijk ploeg samengesteld die hem daar kan ondersteunen.''