Podcast | Vooruitblik etappe 8:  'Wij gaan voor de truc van Trek’

Vingegaard brengt Deense media in extase met ‘grootste sportpres­ta­tie ooit’: ‘Jonas was de Tourmina­tor’

Jonas Vingegaard werd gisteren na Bjarne Riis de tweede Deen die de Tour de France als winnaar afsloot. Daarmee plaatst hij zich volgens de Deense krant Politiken op gelijke hoogte met de nationale voetbalploeg die in 1992 Europees kampioen werd en tennisster Caroline Wozniacki, de enige Deense die een grandslamtoernooi wist te winnen. ,,Als dit al niet de grootste Deense sportprestatie ooit was, dan komt hij zeker in de buurt.”

25 juli