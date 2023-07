Podcast In Het Wiel | Terugblik Etappe 4: 'Niet normaal hoor wat Mathieu van der Poel doet’

met video Wout van Aert, de 'extreme leider’ van Jum­bo-Vis­ma: ‘Hij is de ster van het huidige wielrennen’

Jonas Vingegaard is de kopman, maar Wout van Aert is de onbetwiste leider van de Tourploeg van Jumbo-Visma. Merijn Zeeman verbaast zich nog altijd hoe de Belg zich wapent tegen de druk van buitenaf, vertelt hij in een interview met deze site.