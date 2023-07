Podcast In Het Wiel | Terugblik Etappe 14: ‘Vingegaard is voor 51 procent de morele winnaar’

Met video Machteloze Mathieu van der Poel voelt zich misplaatst op podium Tour de France: ‘Ik ben gewoon net niet goed genoeg’

Wat Mathieu van der Poel wel deed, lukte Wout van Aert niet. Zo zat er in de twaalfde etappe slechts één van hen in de vlucht, maar winnen deden ze allebei niet. De vraag is of het er nog van komt deze Tour, maar de verwachtingen rond VDP en WVA blijven - zoals altijd - onverminderd hoog.