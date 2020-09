Podcast | Etappe 8: ‘Het wordt interessant om te zien of Jumbo het geel nog kan ontlopen’

video Roglic bekroont werk van ijzersterk Jum­bo-Vis­ma bij eerste aankomst bergop in Tour

1 september Primoz Roglic heeft de eerste etappe in de Tour de France met aankomst bergop gewonnen. De Sloveen bekroonde in de vierde rit, na de klim naar skioord Orcières-Merlette, het ijzersterke werk van zijn ploeg Jumbo-Visma. Tom Dumoulin en Bauke Mollema finishten ook in de voorste groep, net buiten de top tien. Julian Alaphilippe blijft in het geel.