Podcast | Etappe 3 De Vooruitblik: ‘We rijden bijna naar Duitsland’

Deze renners moeten Dylan Groenewe­gen aan etappeze­ges gaan helpen in de Tour

De Australische wielerploeg BikeExchange-Jayco gaat met Dylan Groenewegen en Michael Matthews voor ritzeges in de Tour de France. De Nederlandse sprinter won al vier etappes in de Ronde van Frankrijk, Matthews boekte drie ritzeges en veroverde in 2017 de groene trui.

24 juni