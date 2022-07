Podcast | Etappe 2 de Vooruitblik: ‘Waarschijnlijk geen waaiers maar wel veel nervositeit’

Pijnlijke stiltes bij persconfe­ren­tie Bahrain na inval in rennersho­tel

Een dag voor de start van de Tour de France hebben de wielrenners van Bahrain Victorious ‘s ochtends in alle vroegte in hun hotel in Kopenhagen bezoek gehad van de Deense politie. Agenten doorzochten de kamers van de renners en stafleden en ook de auto’s en bussen van de ploeg.

30 juni