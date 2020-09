Podcast | Etappe 17: 'Het wordt een beest van een klim, met een beest van een klim’

Video Chauffeur van ambulance uit Tour gezet voor aanrijden Jungels

15 september De bestuurder van de ambulance die zondag in de Tour de France de Luxemburgse wielrenner Bob Jungels onderuit reed, is uit de ronde gezet. Hij kreeg ook een boete. Jungels werd in de vijftiende etappe naar de Grand Colombier van zijn fiets gereden toen een ambulance hem op een vrij smalle weg, met publiek aan beide kanten, passeerde.