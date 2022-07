Podcast | Etappe 17 de Vooruitblik: ‘Ik snap dat deze afdaling niet vaak in de Tour zit’

Vandaag staat de laatste beproeving in de bergen op het menu, over ruim 143 kilometer van Lourdes naar Hautacam. Daar zal Tadej Pogacar opnieuw een poging gaan doen om de leiderstrui te heroveren. Jonas Vingegaard van Jumbo Visma rijdt ondanks diverse aanvallen van de Sloveen nog altijd in het geel. Hoewel Pogacar gisteren enkele tellen pakte, bedraagt het verschil nog altijd 2:18.