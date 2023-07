Ploegleiders zien Vingegaard als ‘komeet’ tekeergaan: ‘Staan met 3-0 voor in de Champions League-finale’

Vanuit de volgauto van Jumbo-Visma zag ploegleider Frans Maassen hoe zijn kopman Jonas Vingegaard met een weergaloos optreden in de tijdrit een gigantische tik uitdeelde aan Tadej Pogacar. ,,Dat hij hem zo zou neersabelen hadden we absoluut niet verwacht.” Teambaas Richard Plugge was al net zo onder de indruk.

,,Jezus, wat was dit spannend", gaf Maassen het gevoel in de ploegwagen van Jumbo-Visma weer tegenover de NOS, ondanks het reusachtige verschil tussen de kemphanen na 22 kilometer tijdrijden. Dik anderhalve minuut liep geletruidrager Vingegaard uit op Pogacar, die nog altijd tweede werd in de daguitslag. ,,Wat een komeet. Als een raket ging Jonas die berg op. Op de eerste beklimming zagen we al dat het goed zou zitten, maar dat hij hem zo zou neersabelen hadden we absoluut niet verwacht.”

Volledig scherm Frans Maassen geeft een bidon aan Jonas Vingegaard, eerder deze Tour de France. © Cor Vos ,,Hij zag hem rijden, hij had hem gewoon bijna. Toen kreeg hij helemaal vleugels", vervolgde Maassen, die samen met collega Grischa Niermann in de volgwagen zat maar Vingegaard niet te veel wilde storen met het doorgeven van tussentijden. ,,We zagen dat hij zó hard ging, dan moet hij natuurlijk niet over de kop gaan. Hij zou rustiger vertrekken, maar dat heb ik niet teruggezien. Hij had echt superbenen, terwijl Pogacar het ook gewoon heel goed deed.”

In het restant van de laatste Tourweek moeten Pogacar en UAE Team Emirates nu maar liefst 1 minuut en 48 seconden zien dicht te rijden. Een onmogelijke opgave? ,,Het is zeker nog niet beslist. Morgen staat de zwaarste etappe uit deze Tour op het programma. Dan is het gewoon weer een nieuwe dag, maar dit was natuurlijk wel een hele grote opsteker.”

Van Aert: ‘Eerste van de normale mensen’

Ook ploeggenoot Wout van Aert keek vol verwondering naar de inspanning van zijn ploeggenoot. De Belg zat zelf lange tijd in de ‘hot seat’ en leek aanspraak te kunnen maken op ritwinst, maar zijn tijd werd nog uit de boeken gereden door Pogacar en niet veel later vooral Vingegaard. ,,Ik ben de eerste van de normale mensen”, grapte Van Aert. ,,Ik heb met open mond zitten kijken, zoals iedereen. Achter mij zat het nog best dicht op elkaar. Je zou denken dat het dan op de details aankomt, maar niet als je die twee dan nog ziet. Bizar.”

,,Ik had veel vertrouwen in een goede tijdrit van Jonas, maar zo'n verschil verwacht niemand. We hebben vandaag een goede stap gezet, maar de Tour is pas beslist als we in Parijs arriveren. Dat is goed om te onthouden", besluit de Belg.

Volledig scherm Wout van Aert zit er helemaal doorheen. © photo: Cor Vos

Plugge juicht nog niet

De Tour de France is nog niet beslist, wist ook Richard Plugge. Maar de teambaas van Jumbo-Visma was wel euforisch na de verpletterende zege van zijn kopman. ,,Ik juich nog niet. In Parijs is het pas gedaan. Maar we staan wel met 3-0 voor, in de Champions League-finale.”

,,Ik had dit niet verwacht”, doelde Plugge vooral op het verschil waarmee Vingegaard zijn rivaal Pogacar over 22 kilometer de baas was. ,,Pogacar is toch ook een renner die dit normaal heel goed kan. We zagen wel dat zijn ritme veranderde nadat hij van fiets was gewisseld. Met Cervélo hebben wij een tijdritfiets die heel dicht tegen onze gewone fietsen aanzit en dus hoefden wij niet te wisselen. Daar win je al zo 15 seconden mee. Ons materiaal en Jonas natuurlijk maken hier het verschil.”

,,Stap voor stap blijven doen waar we goed in zijn”, omschreef Plugge de komende dagen, met morgen nog een zware bergrit in de Alpen. ,,Altijd vasthouden aan ons plan. Het kan zo maar weer de andere kant opgaan. Maar ik geniet hier wel van. Vergeet ook niet dat dit onze eerste etappezege is in deze Tour.”

De Tour in 21 vragen

• Waarom is de gele trui geel?

• Waarom is er een VAR in de Tour?

• Wat verdient een renner met een ritzege?

En nog 18 vragen over de Ronde van Frankrijk. Check ze hier!

Tour de France 2023

• Bekijk hier het rittenschema, de uitslagen en alle klassementen

• Bekijk hier al onze video's uit de Ronde van Frankrijk

Blijf met In Het Wiel-video's, nieuws, podcasts, reportages, alle uitslagen en klassementen én premiumverhalen van onze verslaggevers Daniël Dwarswaard, Daan Hakkenberg en Thijs Zonneveld volledig op de hoogte van de Tour de France 2023 op ons speciale Tour de France-dossier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo’s

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.