Pauwels verlaat Tour met elleboogbreuk

Liesbeth Joosse pakt dagzege in Lezerstour

21 juli In geen enkele reguliere etappe (de ploegentijdrit dus niet meegerekend) in deze editie van de BN DeStem Lezerstour behaalde de dagwinnaar zo weinig punten als in de rit van vandaag naar Mende. Maar dat zal Liesbeth Joosse uit Geertruidenberg een zorg zijn, een dagoverwinning is en blijft een dagoverwinning. Joosse was vandaag de sterkste met 'slechts' 262 punten.