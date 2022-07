Oss botst op ‘ezel’: nieuw Opi-Omi-moment levert wielrenner halswervelbreuk op

Daniel Oss gaat donderdag niet meer van start in de Tour de France. De 35-jarige Italiaanse wielrenner van Team TotalEnergies blijkt woensdag na een botsing met een fan een breuk in zijn halswervel te hebben opgelopen.

Oss kwam in de etappe tussen Lille en Arenberg ten val in de derde kasseistrook toen hij een toeschouwer raakte die aan het filmen was met de rug naar de renners toe. Daarbij ging ook de Oostenrijker Michael Gögl (Alpecin-Deceuninck) tegen de vlakte. Hij moest direct al opgeven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de vorige editie van de Tour de France deed zich al een vergelijkbaar moment voor. Een vrouw stond langs de kant met een bord met de tekst ‘Allez Opi-Omi’. Doordat ze met haar rug naar de koers toe stond, veroorzaakte ze een grote valpartij. De aanklager vervolgde haar in de rechtbank voor ‘het toebrengen van onopzettelijke verwondingen die een arbeidsongeschiktheid van maximaal drie maanden tot gevolg hebben gehad’. Ze kreeg een boete van 1200 euro.

Ook deze valpartij heeft heeft dus slachtoffers gemaakt. „De onderzoeken wijzen op een breuk in de halswervel, waardoor hij enkele weken niet mag fietsen”, meldt TotalEnergies over Oss. Met Jack Haig (Bahrain Victorious) was er woensdag nog een derde slachtoffer in de vijfde etappe, die van start tot finish voor chaos in het peloton zorgde.

Haig werd ook naar het ziekenhuis van Valenciennes gebracht en daar zijn volgens zijn team Bahrain schaafwonden en kneuzingen over zijn hele lichaam aangetroffen, als ook een diepe snee boven zijn elleboog en breukjes in zijn pols. De renner ging voor een goed eindklassement in de Tour. Hij eindigde vorig jaar als derde in de Ronde van Spanje.

Volledig scherm Jack Haig na zijn val. © ANP / EPA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over wielrennen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.