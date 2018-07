'Organisatie weert Froome uit Tour de France'

Maar die krijgen ze niet.



Op de week vóór de start van de Tour laat de ASO de hemel op Sky vallen. De handschoenen zijn uit, de strijd is verplaatst van de achterkamertjes naar de krantenkolommen. De Franse krant Le Monde – die vaker goed geïnformeerd wordt door de ASO en de UCI bij dopingzaken – brengt het nieuws dat de ASO Froome verbiedt om te starten. De ASO vindt dat het imago van de Tour wordt besmet door Froome en behoudt zich het recht voor om renners níet te nodigen in hun eigen koers. Sky is het er uiteraard niet mee eens. Dinsdag dient de zaak voor de tuchtrechter van het Franse Olympische Comité. Een hoger beroep bij het Tribunaal voor de Sport (CAS) is daarna nog mogelijk – maar het lijkt onwaarschijnlijk dat die rechters nog uitspraak kunnen doen vóórdat de Tour komende zaterdag van start gaat.



Juridisch gezien kun je twee kanten op. Aan de ene kant kun je beredeneren dat de ASO zélf mag uitmaken wie het wel en niet uitnodigt, en dat ze hun imago mogen beschermen door renners uit te sluiten. Zo werden in 2006 op het laatste moment talloze renners die klant waren bij dopingarts Eufemiano Fuentes van de startlijst gehaald. En in 2004 werd Danilo Di Luca tot persona non grata verklaard omdat hij werd onderzocht in een dopingzaak.



Aan de andere kant: Froome mag volgens de UCI-regels koersen zolang er geen uitspraak is gedaan in zijn salbutamolzaak. En de Tour is een wedstrijd die valt onder de auspiciën van de UCI. In 2009 probeerde de ASO Tom Boonen uit de Tour te houden omdat hij cocaïne had gebruikt en het imago van de koers zou besmeuren, maar dat werd verworpen door het CAS. Boonen had buiten competitie gesnoven – en dat is nu eenmaal niet verboden.



