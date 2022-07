Opluchting bij Jumbo-Visma: alle renners negatief getest in Tour de France

Uitslagen en klassemen­ten Tour de France 2022 | Van Aert stevig in groen, Pogacar met gele trui rustdag in

Wout van Aert heeft de groene trui, voor leider in het puntenklassement, stevig om de schouders op de tweede rustdag van de Tour de France. In de negende etappe, gewonnen door Bob Jungels, liep de Belg weer verder uit op de concurrentie. De gele trui is in het bezit van Tadej Pogacar, de bolletjestrui van Simone Geschke. Bekijk hieronder alle uitslagen, klassementen, deelnemers én het rittenschema.

10 juli